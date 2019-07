Municípios gaúchos concorrem a prêmio nacional de saúde bucal

O Sistema de Conselhos de Odontologia do Brasil lança o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, edição 2019. A premiação será concedida a municípios brasileiros que se destacaram na implantação e efetivação das políticas públicas de saúde bucal. De acordo com as regras divulgadas, as cidades serão divididas em grupos populacionais, tendo por base demográfica os dados do censo IBGE.

Os municípios interessados em participar deverão encaminhar ofício ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul até a data limite de 31 de julho, solicitando inscrição no Conselho Federal de Odontologia de Saúde Bucal.

Sobre a premiação:

O município com maior pontuação nacional, em cada grupo populacional, e classificado em primeiro lugar receberá uma cadeira odontológica, com dois mochos e equipo para acionamento e controle de seringas tríplices, micromotores e turbinas; suctora e refletor odontológico.

Além disso, quem ficar entre o segundo e o quinto lugar será contemplado com placas alusivas. Já todas as localidades concorrentes receberão certificados de participação.

