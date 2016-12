Musa do Internacional lamenta rebaixamento do time

O fim da última rodada do Campeonato Brasileiro 2016 causou muita tristeza na modelo Fernanda Pankowski. Musa das torcidas do Internacional, a gata não escondeu o descontentamento com o rebaixamento do Internacional para a série B da competição. Após o empate com o Fluminense, o time gaúcho terminou a disputa em 17º lugar e vai disputar a segunda divisão pela primeira vez em sua história.

“Para nós, colorados, esse foi o dia mais triste do ano. Fica um vazio porque realmente sou torcedora fanática. É claro que lamentar faz parte, mas agora os jogadores precisam erguer a cabeça e trabalhar ainda mais em 2017”, diz.

“Sequei o Fluminense até os 45 minutos do segundo tempo, mas não rolou. O mais importante é que o Inter terminou o campeonato com dignidade”.

Mais cedo, Fernanda falou que não acreditava que o Inter seria rebaixado. “O Internacional é garra, é superação. Não tem a mínima possibilidade de irmos para a série B. Eu acredito no meu time do coração”, falou.

Apesar de ver seu time na série B, a musa garante que sua torcida e paixão pelo Inter só aumentam. “Estarei sempre vibrando, nas vitórias e nas derrotas. Meu amor pelo Internacional é eterno”, revela. “Acho que agora, mais do que nunca, os jogadores vão precisar de um incentivo. Vou pensar num ensaio fotográfico bem picante”, completou ela.

Comentários