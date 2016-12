Na RÃºssia, 62 bebem loÃ§Ã£o de banho falsificada e morrem envenenadas

Na Rússia, chegou a 62 o número de pessoas que morreram envenenadas com uma loção de banho. Todas as vítimas beberam o produto, que tem alto teor de álcool. Segundo as autoridades, os casos aconteceram na Sibéria, onde o índice de alcoolismo é alto e muita gente chega a beber produtos de higiene ou, até mesmo, de limpeza.

A loção que causou a intoxicação era falsificada e continha metanol; 36 pessoas continuam hospitalizadas.

O presidente Vladimir Putin mandou que o governo busque formas de controlar a produção e a venda de produtos que possam oferecer qualquer risco.

