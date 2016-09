Na sua primeira aparição pública como primeira-dama oficial do Brasil, Marcela Temer arrasa em um vestido branco

A primeira-dama Marcela Temer, 33 anos, escolheu um vestido simples, de tricoline branca, para fazer sua estreia pública após o impeachment. Ela assistiu ao desfile de 7 de Setembro, em Brasília, ao lado do marido, o presidente Michel Temer, 75.

A peça usada pela “bela, recatada e do lar” tem comprimento clássico, na altura do joelho, e um decote canoa com uma pequena fenda. A estilista Luisa Farani, que assinou o look, comemorou a escolha da primeira-dama em suas redes sociais.

Marcela havia comprado este e outro vestido na loja Ortiga, em Brasília. Segundo o site da marca, a peça que ela usou custa 689,90 reais. Os sapatos, de tom claro, eram de salto bastante alto, e o brinco, um par de argolas na cor prata, eram também discretos.

Ela estava com o cabelo um pouco mais curto do que da última vez que participou de um evento oficial, no início de agosto. Adepta ao “long bob”, corte de comprimento médio e repicado, Marcela não optou por nenhum penteado elaborado para o desfile.

Look divide opinião de fashionistas.



De acordo com a consultora de moda Dany Padilla, “o vestido branco é sem personalidade nenhuma, de um tecido muito chinfrim”. Para a especialista, o modelo não estava compatível com a solenidade.

“Ela poderia ter escolhido um mais elaborado. Estava esportivo demais e não deveria colocar os braços de fora”, comentou.

Conforme a estilista Natalia Paes, o look de Marcela estava com o comprimento e o decote adequado, porém, ela deveria ter optado por uma roupa mais moderna.

Apesar de ter achado o modelo simplório, em forma e textura, o estilista Luciano Canale declarou: “Como menos é mais, melhor pecar pela falta do que pelo excesso”.

Já a stylist Zizi Ribeiro aprovou a escolha. “Gostei! Um vestido branco, clean, bem verão, em clima de paz.”

