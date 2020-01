Celebridades Nasce Ravi, filho de Alok e Romana Novais: “Dia mais intenso de nossas vidas”

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Primeiro filho do casal nasceu na madrugada desta sexta-feira Foto: Reprodução/Instagram Primeiro filho do casal nasceu na madrugada desta sexta-feira (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Alok anunciou na tarde desta sexta-feira (10) que seu primeiro filho, Ravi, nasceu. A criança é fruto do relacionamento do DJ com a médica Romana Novais, e foi concebida através de parto humanizado, em São Paulo.

“Bem-vindo Ravi! O dia mais feliz e intenso de nossas vidas. Difícil explicar em palavras. Em breve compartilho mais com todos vocês”, comemorou Alok em seu perfil no Instagram. Segundo a assessoria do artista, Ravi nasceu às 8h20min desta sexta-feira, após Romana ter contrações de madrugada. Mãe e filho passam bem, e o bebê já está mamando no peito.

“Ravi nasceu de parto normal humanizado depois de uma madrugada em claro com fortes contrações”, confirmou Alok. “O que posso dizer agora é que o amor é tão grande que não cabe em mim!”

O DJ também afirmou que não fará mais os shows de Mongaguá e Porto Seguro, que aconteceriam na noite desta sexta-feira. “Pessoal, eu sempre me entreguei de corpo e alma pra vocês, mas hoje é dia de me doar de corpo e alma para minha esposa e meu filho! Espero do fundo do meu coração que me compreendam. Vamos remarcar as novas datas ok?”.

