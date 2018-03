Uma nave tripulada russa partiu rumo à Estação Espacial com a bola da Copa do Mundo

Com três tripulantes a bordo e tendo como carga a bola oficial da Copa do Mundo de 2018, foi lançada, no início da tarde desta quarta-feira (21), a nave russa Soyuz MS-08. A nave tem como destino a Estação Espacial Internacional. A Soyuz decolou na hora prevista, às 20h44min (horário local, 14h44min de Brasília-DF), com ajuda de um foguete portador Soyuz-FG.

A nave se acoplará à plataforma orbital dentro de dois dias. Os cosmonautas levam ao espaço uma carga especial: a bola oficial da Copa da Rússia e a mascote do torneio, que começará no dia 14 de junho, o lobo Zabivaka.

O lançamento aconteceu da lendária rampa número 1 da Base de Baikonur, no Cazaquistão. Integram a tripulação o russo Oleg Artemiev, comandante da expedição, e os astronautas da Nasa, Andrew Feustel e Richard Arnold.

A Soyuz MS-08 se acoplará nesta sexta-feira às 22h41min (16h41min) à estação, de onde os seus tripulantes pretendem acompanhar a Copa do Mundo. Na plataforma orbital esperam a nave o russo Anton Shkaplerov, o americano Scott Tingle e o japonês Norishige Kanai.

Artemiev antecipou que a bola que viaja agora para o espaço será, “provavelmente”, a que será usada na partida de abertura do Mundial, entre as seleções da Rússia e da Arábia Saudita. Ele acrescentou que a bola retornará à Terra com o cosmonauta Anton Shkaplerov, que está na Estação Espacial desde dezembro do ano passado.

