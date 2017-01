Neymar bate Messi e Cristiano Ronaldo na lista de jogadores mais valiosos da Europa

Nesta segunda-feira (16), o Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte, da Universidade de Neuchatel, na Suíça, afirmou que Neymar é o jogador mais valioso da Europa.

Segundo o índice criado pelos pesquisadores, o valor do brasileiro é 45% superior ao de seu companheiro de Barcelona, Lionel Messi, e quase duas vezes maior do que o de Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, que recebeu, na semana passada, o título de melhor jogador do mundo da Fifa.

O atacante do Barcelona e da Seleção Brasileira é avaliado em 246,8 milhões de euros. O segundo na lista é Messi, com 170,5 milhões de euros. Cristiano Ronaldo, com 126,5 milhões de euros, é só o sétimo da lista, atrás de Pogba (Manchester United), com 155,3 milhões de euros, Griezmann (Atlético de Madrid), com 150,4, Suárez (Barcelona), com 145,2 milhões de euros, e Harry Kane (Tottenham), com 139,2 milhões de euros.

