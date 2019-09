Neymar supera vaias, marca golaço e garante vitória do PSG

Como você lidaria com vaias? Se abalaria? Neymar não fez isso, fez muito mais. Ele foi o nome da vitória do Paris Saint-Germain (PSG) por 1 a 0 sobre o Strasbourg, neste sábado (14), pelo Campeonato Francês. A partida marcou o retorno do craque brasileiro ao time parisiense e, depois de muitas polêmicas envolvendo sua vida pessoal, ele foi vaiado e hostilizado pelas torcidas organizadas antes, durante e depois da partida.

Neymar pareceu não ter se abalado com as críticas, que chegavam toda vez que ele pegava na bola. As vaias foram mais intensas durante o primeiro tempo, etapa em que o PSG pouco fez. Até mesmo faixas ofensivas com o nome de seu pai não o incomodaram. Pelo contrário, deram mais motivação.

Nos acréscimos, ele recebeu cruzamento da esquerda e acertou um lindo voleio, de esquerda, para garantir o triunfo do time de Paris e causar sentimentos distintos nos torcedores, de modo que as organizadas continuaram vaiando, mas boa parte dos apoiadores aplaudiu. Na comemoração do gol, Neymar colocou a bola dentro da camisa e fez o famoso gesto de gravidez. No último lance da partida, o brasileiro ainda balançou a rede outra vez, mas o lance foi invalidado com o auxílio do VAR (árbitro de vídeo) por impedimento de Di Maria.

A vitória manteve o time de Paris na liderança do Campeonato Francês, com 12 pontos.

