Nico Rezende é a atração musical deste sábado no Santander

Neste sábado (22), às 17h, a unidade de cultura do Santander em Porto Alegre, apresenta show de música Pop e MPB com Nico Rezende. Violonista, pianista, cantor, compositor e arranjador, que já lançou oito álbuns solo, sobe ao palco do Átrio com seu teclado.

Rezende produziu o primeiro disco solo do Cazuza (“Exagerado”) e como arranjador, trabalhou com Roberto Carlos, Erasmo, Lulu Santos, Marina Lima, entre outros. Conquistou dois prêmios Sharp de música brasileira como melhor arranjador e recebeu o Troféu Imprensa pela canção “Transas”, gravada originalmente por Ritchie.

O músico paulista assinou composições de sucesso, como “Perigo” (com Paulinho Lima) e “Noite” (com Jorge Salomão), gravadas por Zizi Possi, e “Pseudo Blues” (com Jorge Salomão), gravada por Marina Lima. Atuou na direção musical de vários espetáculos teatrais e no cinema compôs para “Beth Balanço”, “Garrincha”, “A Estrela Solitária”, “Vestido de Noiva” e “Na carne e na alma”.

