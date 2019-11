No Brasil, os negros ocupam pela primeira vez mais da metade das vagas em universidades públicas, revelou o IBGE

O estudante de Psicologia na UERJ, Renato Gama sabe que, quando se formar, o mercado que o espera será desigual.

“Uma vez que a pessoa negra se forme como médica ortopedista, a consulta dela vale menos do que de uma pessoa branca. A consulta psicológica também vai ser mais barata. O valor do serviço oferecido pelo negro é um valor menor”, argumenta, e conclui: “O fato de ter mais estudantes negros na universidade é uma melhora, mas a qualidade da formação e como se dá a passagem e permanência desse estudante na universidade me impedem de usar a palavra avanço.”

Os problemas começam, segundo Gama, com a localização das universidades, muito distantes dos bairros onde vivem boa parte da população que se identifica como parda ou preta. E passam pelos horários, com cursos vespertinos, quando a maioria dos jovens precisa estar no trabalho. Os conteúdos são, ele aponta, ‘eurocêntricos’, o continente africano ‘alijado’ e autores negros ignorados: “o negro só aparece como objeto de análise, jamais no lugar de agente”.