No Paquistão, pediatra é preso por reutilizar seringas e contaminar 900 crianças com HIV

O médico Muzaffar Ghanghro foi preso por causar a contaminação de 900 crianças com o vírus HIV na cidade de Ratodero, no Paquistão. O médico cobrava por consultas particulares e também trabalhava como clínico geral em um hospital público na região.

O escândalo veio à tona em abril deste ano, quando vários moradores da cidade adoeceram simultaneamente. A maioria teve febre muito alta, resistente à medicamentos. Por fim, após a realização de exames, 1100 pessoas foram diagnosticadas com a doença, sendo a maioria crianças com menos de 12 anos que se consultaram com Ghanghro.

O morador Imtiaz Jalbani, cujos seis filhos faziam tratamento com o pediatra, disse ao jornal americano “The New York Times” que viu o médico procurando por uma seringa em uma lixeira para usar em um de seus filhos que foi diagnosticado posteriormente com HIV. Ele disse que questionou o médico sobre a atitude e ele respondeu que Jalbani era “muito pobre para pagar por uma nova”.

Ghanghro deve responder por negligência e homicídio culposo. Ele nega todas as acusações e diz que nunca reutilizou seringas. Segundo autoridades locais, há evidências de que outros profissionais também aplicavam injeções em pacientes com agulhas usadas. Além disso, profissionais de saúde desconfiam que navalhas utilizadas por barbeiros em vários clientes e utensílios não esterilizados de pessoas que oferecem serviços dentários nas ruas podem ter contribuído para o surto.

Terapia gênica

Vencer as doenças hereditárias é o desafio da cientista Marina Cavazzana, hematologista do hospital Necker e especialista em terapia gênica no Instituto francês Imagine – que financia, com fundos publicos e privados, pesquisas inovadoras.

A hematologista franco-italiana foi uma das pioneiras na utilização da técnica, a testando pela primeira vez, em 1999, em crianças portadoras de um déficit imunológico grave e irreversível.

A experiência abriu as portas para novos tratamentos que permitiram a cura nos anos seguintes de diversos pacientes vítimas de patologias hereditárias graves. Desde então, a cientista estuda o uso de células-tronco geneticamente modificadas em laboratório para tratar essas doenças.

Agora, Cavazzana se prepara para um novo desafio: combater o vírus HIV utilizando as terapias genéticas e talvez liberar os doentes dos tratamentos retrovirais, que representaram um grande avanço, mas ainda têm diversos efeitos colaterais.

O projeto foi lançado há dez anos e inspirado no caso de Timothy Brown, o chamado “paciente de Berlim.” Em 2007, vítima de uma leucemia, ele foi submetido a um transplante de medula óssea.

Os especialistas escolheram um doador que possuía uma mutação genética que o tornava resistente ao HIV. O resultado é que Brown foi curado da síndrome, para espanto da comunidade cientifica mundial.

A ideia agora é utilizar os chamados “lentivírus”, microrganismos com longos períodos de incubação e pertencentes à mesma família do HIV, para transportar os genes terapêuticos que vão combater o vírus.

Esse genes serão inoculados nas células-tronco da medula dos pacientes, retiradas previamente e corrigidas geneticamente em laboratório para inclusão dos antivírus. Em seguida, as células serão novamente injetadas nos doentes.

A expectativa é criar nos pacientes uma “resistência” ao vírus da Aids, que impediria sua replicação no organismo. O antivírus, explicou a cientista à RFI Brasil, contém um RNA (ácido ribonucleico, essencial no comando e coordenação dos processos biológicos) que vai diminuir ou anular completamente a transcrição do co-receptor da membrana do vírus HIV.