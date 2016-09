Noivas gays se vestem de princesas da Disney em ensaio de casamento

Duas noivas lésbicas resolveram se inspirar em princesas da Disney para posar para fotos de seu álbum de casamento, em Minnesota, nos Estados Unidos. No ensaio, Kayla e Yalonda Solseng usaram, respectivamente, vestidos das heroínas Bela (do clássico A bela e a fera) e Cinderela (protagonista do romance homônimo) para eternizar a união delas em uma sequência de imagens encantadoras.

A ideia para o ensaio surgiu da paixão das jovens pela série de televisão “Once upon an time” (“Era uma vez”), que traz personagens de clássicos da Disney em destaque. “A série reconta conto de fadas e esse é o nosso conto de fadas moderno”, conta Kayla, que conheceu a companheira a partir de um site de relacionamentos, em 2014, e se apaixonou à primeira vez.

