Nova tabela de frete é suspensa e porta-voz do Planalto anuncia reunião com caminhoneiros

Em uma reunião extraordinária, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) decidiu, por unanimidade, suspender a resolução que aplica uma nova tabela de cálculo do piso mínimo de transporte de cargas. A partir desta segunda-feira (22), são válidas as normas aprovadas em 2018, conforme a ANTT. Após a determinação, o porta-voz do Palácio do Planalto, Otávio Rêgo Barros, informou que será realizado, nesta quarta-feira (24), um encontro sobre o assunto, com técnicos do governo e representantes dos caminhoneiros.

A atualização das regras estava em vigor desde o sábado (20). No encontro entre especialistas da União e a categoria, devem ser decididos pontos para integrar uma nova versão da tabela.

A decisão de suspensão foi tomada a pedido do Ministério da Infraestrutura. Em um ofício enviado neste domingo (21) para a Agência, a representação da pasta afirmou que observava insatisfação dos caminhoneiros e alertou para uma possível paralisação da categoria. O conselheiro da ANTT relator do pedido, Davi Barreto, apontou a necessidade de suspensão para “reduzir a instabilidade nas relações com o setor de transporte rodoviário de cargas, bem como evitar que hajam prejuízos sociais e econômicos”.

Conforme o porta-voz da presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro está atento aos desdobramentos da questão. “Desde ontem, logo depois do almoço, [o presidente] vem acompanhando de perto os fatos referentes a essa possibilidade, e sendo informado pelo ministro Tarcísio, pelo GSI [Gabinete de Segurança Institucional], por todos aqueles que têm um envolvimento direto ou indireto. Está bastante confiante que haja um avanço, a fim de chegarmos a um bom porto a partir da quarta-feira”, informou Rêgo Barros.

Deixe seu comentário: