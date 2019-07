Novos policiais formados pela BM serão enviados a municípios do RS

Novos policias militares irão reforçar a Brigada Militar (BM) no segundo semestre deste ano. Serão cerca de 2 mil agentes distribuídos em municípios do Rio Grande do Sul. Com o número, haverá um padrão mínimo de policias por cidade: cinco. No total, serão 497 municípios beneficiados.

A formatura dos novos agentes será nesta sexta-feira (26), em solenidade realizada no ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. Serão 514 alunos-soldados formados. A solenidade contará com a presença do governador Eduardo Leite e do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior.

Distribuição

A estratégia de distribuição coloca em prática as premissas de inteligência e investimento qualificado do programa RS Seguro. Conforme o governo, foram utilizados critérios objetivos que priorizam os municípios menos guarnecidos, além das unidades e serviços com maior impacto regionalizado, para otimizar o aproveitamento do reforço. Assim, a principal condição foi a garantia de que nenhuma cidade do RS tivesse menos do que cinco PMs.

Deixe seu comentário: