O ator Rodrigo Santoro chorou ao receber o prêmio Calunga de Ouro

Assim como Cássia Kis, Rodrigo Santoro também foi homenageado pelo Cine PE na noite do último sábado (2). Acompanhado da mulher, Mel Fronckowiak, o ator assistiu um filme mostrando a sua trajetória e foi às lágrimas. A veterana foi convidada para entregar ao galã a honraria máxima do festival, a Calunga de Ouro, ainda lhe deu um selinho carinhoso. “Estou muito honrando por toda essa homenagem e o carinho recebido. Queria parabenizar a toda direção do festival e aos diretores dos filmes que assisti. Não só acho importante, como eu tenho prazer em ver cinema e feito no Nordeste ou Sul, eu estou sempre assistindo tudo”, disse.

Carreira no exterior

Estrela do clipe “Ocean”, em que vive amante de Marina Ruy Barbosa na nova música de trabalho do DJ Alok, Rodrigo falou sobre a carreira internacional. “O Cine PE é muito significante para mim. Em 2001 vim competindo com o filme ‘Bicho de Sete Cabeças’, saímos vitoriosos. A comemoração foi incrível, um show com Nação Zumbi em homenagem à Chico Science, fico sempre arrepiado todas as vezes que lembro desse dia especial vivido aqui. Essa visão de que eu fui fazer uma carreira em Hollywood não existe. Mas entendo. Eu fui para lá divulgar filmes brasileiros como ‘O Bicho de Sete Cabeças’, ‘Abril Despedaçado’ e ‘Carandiru’. A partir principalmente desses dois últimos filmes eu comecei a entrar em contato com o mercado externo. Com o cinema no mundo, conheci diretores, festivais, e assim fui entrando em contato com o cinema no mundo”, comentou.

Atualmente o ator pode ser visto na segunda temporada da série “Westworld”, da HBO, na qual ele dá vida ao personagem Hector Escaton.

