O cantor e deputado federal Sérgio Reis voltou a ser internado em São Paulo

O cantor e deputado federal Sérgio Reis (PRB), 78 anos, voltou a ser internado no final da tarde da quinta-feira (23) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com o índice de diabetes descontrolado. A previsão de alta é para este domingo (26). Segundo a assessoria de imprensa de Sérgio Reis o índice de diabetes foi controlado. Ele já havia recebido alta no último dia 20 após ter ficado internado por problemas no coração.

Histórico

Antes, Sérgio Reis ficou internado 20 dias, do dia 31 de julho a 20 de agosto, com quadro de fibrilação atrial. Segundo boletim médico divulgado pelo hospital no dia 7, o cantor foi submetido a uma cirurgia cardíaca chamada de ablação da arritmia.

Aos 78 anos, o cantor vem sofrendo com problemas cardíacos já há algum tempo. Em 2014, ele precisou permanecer seis dias internado após sofrer uma taquicardia.

Em junho de 2015, Sérgio Reis também precisou ser internado no Sírio-Libanês com quadro de arritmia cardíaca. Durante avaliação cardíaca e neurológica foi indicada a colocação de marcapasso, segundo o hospital.

Shows cancelados

Em função da primeira internação o artista adiou o show que faria no dia 17 de agosto no Teatro Opus (Shopping Villa-Lobos) em São Paulo. A apresentação foi remarcada para o dia 8 de novembro. O cantor já havia cancelado a apresentação que faria no Carretão, em Contagem (MG).

Em um vídeo divulgado pela Carretão, no início de agosto, Sérgio Reis aparece no leito do hospital e tranquiliza os fãs. “Olha o Serjão aqui hospitalizado (…) todo monitorado. Meu coração descompassou. Se olhar o monitor está 126. Tem que ser 80. Foi sangue para pulmão, enfim. Estou há nove dias me tratando e preocupado com o nosso show aí no Carretão. Mas eu não posso deixar de cantar para vocês. Dane-se a saúde… mas também não posso morrer. Tenho o Coração de Papel”, disse o cantor.

Tanto os ingressos para o show no Carretão, quanto para o show no Teatro Opus vão continuar valendo para as novas datas marcadas. Quem não puder comparecer, poderá obter de volta o valor dos ingressos.

Reeleição

Sérgio Reis não foi se candidatou à reeleição como deputado federal. É uma exceção. Quase 80% dos 513 deputados federais em exercício vão tentar a reeleição em outubro. No total, 407 parlamentares querem mais um mandato na Câmara, segundo dados da própria Casa.

Entre os demais, dois deputados disputarão a presidência da República; 40 tentarão uma cadeira no Senado; 8 se candidataram a governador; 11, a vice-governador; e 8, a deputado estadual.

Seis deputados foram indicados como primeiro-suplente na chapa de outros candidatos ao Senado. Somente 31 (6,04%) não serão candidatos a nada.

Os deputados são eleitos para a Câmara pelo sistema proporcional – o que pode implicar em situações em que nem sempre o candidato mais votado é o que obtém a cadeira na Casa; ou casos em que candidatos com poucos votos são eleitos para mandatos na Câmara.

