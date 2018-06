O cantor Elton John convocou empresas de redes sociais para ajudar a acabar com o estigma da aids

Prestando homenagem à Princesa Diana, o cantor inglês Elton John fez um apelo pelo fim do estigma que envolve o vírus do HIV e a aids em discurso nesta sexta-feira (08) e convocou plataformas de redes sociais para dar mais ajuda.

Ao entregar o “Diana, Princess of Wales Lecture on HIV”, uma série lançada pelo National AIDS Trust no Reino Unido em memória de sua patrona falecida, o músico relembrou quando Diana ilustremente trocou aperto de mão com um homem que estava morrendo de aids em 1987 – uma época em que o estigma ao redor de HIV e a aids era generalizado.

“Eu estou acostumado a colocar pressão sobre empresas farmacêuticas, eu estou acostumado a colocar pressão sobre governos, nós tivemos algum sucesso com ambos”, disse o artista de 71 anos, que tem sua própria fundação beneficiente para aids.

“A pressão agora precisa ser aplicada sobre as gigantes de tecnologia – não porque eu acho que elas sejam ruins, mas porque elas têm capacidade para fazer tanto bem”, declarou o cantor.

