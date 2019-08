O feat é real! J Balvin e Maluma anunciam parceria inédita

O feat vem! Os maiores nomes da música latina atualmente, Maluma e J Balvin, anunciaram na noite desta terça-feira (20) a primeira colaboração da dupla. Intitulada “Que Pena”, a faixa deve chegar em breve. Até o momento nenhum detalhe oficial foi divulgado.

Os dois postaram uma foto no Instagram usando óculos escuros e roupas semelhantes, o que poderia indicar que o hit já está com clipe em produção. Ambos colombianos, os artistas já contam com inúmeras parcerias importantes. Maluma já cantou com nomes como Shakira, Karol G e Anitta. Balvin, por sua vez, lançou recentemente o EP “Oasis” com o cantor porto-riquenho Bad Bunny. Ele é, atualmente, o artista mais ouvido no YouTube.

Confira a publicação:

