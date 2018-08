O filho de Ronaldinho Gaúcho foi aprovado para treinar nas categorias de base do Cruzeiro

Discretamente, o Cruzeiro pode alinhavar a futura contratação do herdeiro de Ronaldinho Gaúcho, craque que escreveu o nome na história do arquirrival Atlético-MG. João Mendes, filho do ex-camisa 10 do Galo, do Barcelona e da Seleção Brasileira, esteve na Toca da Raposa I e encantou os olheiros do clube em teste para as categorias inferiores. Na quarta-feira, o garoto acompanhou o jogo da Raposa contra o Santos, no Mineirão, pela Copa do Brasil.

Os treinos na Toquinha, como é conhecido centro de treinamentos da base celeste, foram há um mês. João Mendes, indicado pelo pai de um amigo e apoiado pelo Conselheiro Nato do Cruzeiro, Jorge Washington, passou pela avaliação “à paisana”, ou seja, sem revelar que era filho de Ronaldinho Gaúcho.

Há algumas semanas, já aprovado no Cruzeiro, ele foi “descoberto” depois que entrou na mira do Paris Saint-Germain, outro clube que R10 defendeu na carreira, e a história saiu na imprensa. O garoto treinou na escolinha do clube francês em Brasília. Ele já passou por escolinhas do Flamengo, Boavista e Vasco.

Acompanhado da mãe, João Mendes voltou a Belo Horizonte no começo desta semana. Como ainda tem 13 anos, o garoto não pode assinar contrato com nenhum clube. A intenção das partes é alinhavar um compromisso para que o filho de Ronaldinho treine na Toca da Raposa até completar 14 anos, idade permitida por lei para firmar vínculo. “Ele (Ronaldinho Gaúcho) apoia, né?! Sempre foi meu sonho e deve ser o sonho dele ter um filho jogador também”, disse o jovem à Rádio Itatiaia.

João Mendes é fruto do relacionamento de Ronaldinho Gaúcho com Janaína Natielle Mendes, ex-bailarina. A mãe é quem toma as principais decisões sobre o futuro do menino.

Ronaldinho Gaúcho, eleito duas vezes o melhor jogador do mundo, tem história vitoriosa no futebol mineiro. Entre 2012 e 2014, o meia defendeu as cores do Atlético-MG. Com a camisa alvinegra, o astro foi campeão do Campeonato Mineiro, da Taça Libertadores e da Recopa Sul-Americana. R10 fez 88 jogos pelo Galo e marcou 28 gols.

Deixe seu comentário: