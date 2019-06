O Google libera o recurso para limpar seu rastro na internet por completo

O Google começou a disponibilizar a função “excluir automaticamente”, concedendo assim, mais controle aos seus usuários sobre os seus dados que a empresa mantém em seu poder. Agora vai ser possível apagar o histórico da web e localização a cada 3 ou 18 meses.

O anúncio deste novo recurso, foi feito no blog oficial do Google, e ele vai ser distribuído aos poucos para todos os usuários globalmente. Você pode conferir na página Controles de Atividades, sendo possível definir três opções: apagar os dados manualmente; removê-los se forem anteriores a três meses; ou se forem anteriores a 18 meses.

Até hoje, o Google guardava todos os dados do usuário, que somente possuía duas opções: apagar tudo ou interromper totalmente a coleta. Porém, alguns recursos poderiam apresentar um mal funcionamento, pois a empresa usa essas informações para oferecer os serviços personalizados. Conforme o anúncio: “Esses controles estão chegando primeiro ao Histórico de Localização e Atividade na Web e de apps e serão lançados nas próximas semanas.”

O Google explicou como funciona essas novas opções: “Escolha um limite de quanto tempo você deseja que seus dados de atividade sejam salvos – 3 ou 18 meses – e os dados mais antigos serão automaticamente excluídos de sua conta de forma contínua”.

Cabo submarino

O Google anunciou a instalação de mais um cabo submarino privado de internet, entre o continente europeu e o africano, percorrendo toda a costa africana a partir da África do Sul, com seu ponto final ficando em Portugal.

O novo cabo deve entrar em funcionamento em 2021 e será batizado de Oulaudah Equiano, nome de um escritor e abolicionista nascido na Nigéria. Nos últimos três anos, a Google diz ter investido US$ 47 bilhões para reforçar sua estrutura tecnológica, dizendo também que este é o seu terceiro projeto privado internacional e o 14º no qual tem participação.

O primeiro, chamado de Curie, foi concluído em abril deste ano e passa entre o Chile e Los Angeles, enquanto o segundo deve ligar os Estados Unidos e a França até o ano que vem. Estes cabos transportam aproximadamente 99% do tráfego de dados do planeta.

O cabo Equiano terá algumas diferenças em comparação com os demais, além de contar com 20 vezes mais capacidade de rede que o último construído para a região.

O Bookmark Sentry poderá ajudá-lo a fazer uma limpeza seus favoritos. Uma vez instalado, ele imediatamente começa a escanear sua lista de favoritos. Você pode verificar seu progresso visualizando as opções do complemento por meio de sua lista de extensões do Google Chrome.

Deixe seu comentário: