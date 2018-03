O governo britânico comparou a Copa do Mundo na Rússia à Olimpíada na Alemanha nazista: Putin usará o Mundial da mesma forma que Hitler usou o evento em 1936 

O ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, disse nesta quarta-feira (21) que o presidente russo, Vladimir Putin, vai usar a Copa do Mundo de 2018 para melhorar a imagem do país, da mesma forma que Adolf Hitler usou a Olimpíada de 1936 em Berlim (Alemanha) para projetar a Alemanha nazista.

A declaração foi dada durante uma sessão de perguntas e respostas do ministro com deputados britânicos, que tinha como pano de fundo o caso do ex-expião russo Serguei Skripal, que foi encontrado envenenado em território britânico. Londres acusa Moscou pelo envenenamento.

O caso abriu uma crise diplomática entre Londres e Moscou, levando inclusive a discussão sobre um possível boicote inglês à Copa — opção que Johnson descartou nesta quarta.

Após um parlamentar fazer a comparação entre os dois casos, Johnson disse concordar com a declaração. “A caracterização do que vai acontecer em Moscou na Copa do Mundo, em todas sedes, eu creio que a comparação com certeza está correta”, disse ele.

Pouco após a fala de Johnson, o Ministério de Relações Exteriores russo respondeu, afirmando que qualquer comparação entre o país e a Alemanha nazista é inaceitável.

Os Jogos Olímpicos de 1936 aconteceram três anos após Hilter chegar ao poder na Alemanha e ele decidiu usar o evento como uma ferramenta de propaganda de seu governo e uma demonstração de superioridade dos alemães sobre o resto do planeta. Por isso, diversos atletas atletas do país que tinham origem judaica foram impedidos de competir.

Apesar de a Alemanha ter ficado pela primeira e única vez em primeiro lugar no quadro de medalhas em uma edição de verão da Olimpíada, o plano de Hitler acabou ofuscado por Jesse Owens. O americano, negro e neto de escravos, foi o atleta mais bem sucedido da competição ao vencer quatro medalhas de ouro no atletismo.

