O Grêmio desembarcou em Salvador para decisão contra o Bahia nesta quarta pela Copa do Brasil

Ao final da tarde desta segunda-feira (15), a delegação gremista desembarcou em Salvador (BA), onde enfrentará o Bahia, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, às 19h15min desta quarta-feira (17). A viagem, que iniciou ainda pela manhã em Porto Alegre, contou ainda com uma conexão em São Paulo antes de chegar à capital baiana.

O técnico Renato Portaluppi levou para Salvador 23 atletas, que estarão à disposição para a partida desta quarta, entre eles, os atacantes Everton e Diego Tardelli. Confira abaixo a lista dos relacionados para a viagem:

Goleiros: Paulo Victor, Julio Cesar e Phelippe Megiolaro; Laterais: Bruno Cortez, Leonardo Gomes, Juninho Capixaba e Léo Moura; Zagueiros: Geromel, Kannemann, David Braz e Rodriguez; Meias: Maicon, Matheus Henrique, Thaciano, Jean Pyerre, Patrick e Rômulo; Atacantes: Luan, Everton, Pepê, Alisson, Diego Tardelli e André.

Na manhã desta terça-feira (16), o plantel realiza o último treinamento antes da partida. A primeira parte da atividade será fechada à imprensa.

Governo federal

Em viagem para Brasília (DF), o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, tem agendas importantes a cumprir na capital federal, nesta terça. A primeira delas será com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, onde buscará aprovação de projeto que prevê ligação direta do estacionamento externo E2 à BR-290.

Na ordem do dia, estão também previstos dois outros encontros para tratar de assuntos institucionais. Um deles com o general Décio dos Santos Brasil, Secretário Especial do Esporte, e logo após, com o general Edison Leal Pujol, comandante do Exército Brasileiro.

Deixe seu comentário: