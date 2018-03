O Grêmio encerra nesta sexta-feira os preparativos para o primeiro Grenal do mata-mata das quartas-de-final do Gauchão

Na tarde dessa quinta-feira, o Grêmio fez mais um treino com foco na preparação para o Grenal nº 414, que será disputado neste domingo, em casa, no primeiro confronto das quartas-de-final do Campeonato Gaúcho. A atividade também serviu para que o técnico Renato Portaluppi observasse mais detalhadamente alguns integrantes do grupo de transição, bem como atletas que retornam de lesão, como o lateral Léo Moura e o volante Arthur, mas que ainda são dúvidas para o clássico.

“Poucas vezes se viu os dois campos do centro de treinamentos Presidente Luiz Carvalho [no complexo da Arena] tão movimentados”, ressaltou o site oficial do clube. “Em um deles, a base da equipe titular, mesclada com alguns jogadores da transição, trabalhava com o preparador físico Rogério Dias e, na sequência, com o auxiliar de Renato, Alexandre Mendes, no outro Renato comandava um trabalho coletivo.”

Durante a atividade, um embate de 11 contra 11 jogadores em todo o gramado, o comandante tricolor escalou duas formações. Sem colete, estavam Léo, Paulo Miranda, Léo Moura, Bressan, Marcelo Oliveira, Michel, Arthur, Cícero, Thonny Anderson, Alisson e Lima. Já o time de colete foi composto por Bruno Grassi, Leonardo Gomes, Saravia, Mendonça, Guilherme Guedes, Kaio, Matheus Henrique, Thaciano, Lucas Poletto, Vico e Hernane.

Preparativos finais

Nesta sexta-feira, o Mosqueteiro faz o seu penúltimo treino antes do Grenal. Caso mantenha a equipe do clássico do domingo passado (vencido pelo Grêmio por 2 a 1 no Beira-Rio), Renato deve ter Jael no comando de ataque.

“Esse jogo será diferente, por ser um clássico regional e um dos maiores do País”, frisou o jogador. “O último jogo valeu muito para a gente pela classificação, mas já passou. Estamos trabalhando bem e agora é mata-mata. Não acredito que esse duelo tenha um favorito.”

