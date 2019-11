O Grêmio enfrenta a Chapecoense neste domingo, na Arena Condá, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro; Acompanhe

O Grêmio vai a Santa Catarina enfrentar a Chapecoense neste domingo (10), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe gaúcha chega à Santa Catarina com quatro vitórias seguidas ao bater o CSA na quinta-feira (7), na Arena, e entrou no G-4 pela primeira vez nesta edição do Brasileirão. Para enfrentar a Chapecoense, o técnico Renato Portaluppi não contará com Maicon e Cortez, suspensos. Rômulo e Juninho Capixaba devem entrar na equipe.

Já o time catarinense, virtualmente rebaixado, disputa a reta final do Campeonato Brasileiro já projetando 2020. Autor do gol no empate com o Bahia na quarta-feira (6), Henrique Almeida não poderá jogar neste domingo por ter contrato com o Grêmio. O meia Camilo, ex-Inter, retorna após ter sido poupado diante dos baianos.

Equipe técnica

Chapecoense

João Ricardo; Renato, Douglas, Hiago (Rafael Pereira) e Bruno Pacheco; Márcio Araújo e Amaral; Camilo, Vinícius Locatelli e Roberto; Everaldo. Técnico: Marquinhos Santos.

Grêmio

Paulo Victor; Léo Moura (Galhardo), Geromel, Kannemann e Juninho Capixaba; Rômulo e Matheus Henrique; Alisson, Diego Tardelli e Everton; Luciano. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem

Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (trio do Rio de Janeiro).

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

Tweets by rdgrenal