O Grêmio enfrenta o Corinthians neste sábado pelo Brasileirão e comemora as convocações de Éverton e Kannemann

Antes de deixar o Rio de Janeiro rumo a São Paulo, onde enfrenta às 19h deste sábado o Corinthians pela décima-nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio fez o seu último trabalho preparatório em solo carioca. O técnico Renato Portaluppi não indicou o time que entrará em campo – conforme o site tricolor, a escalação será definida “conforme a condição física de cada jogador”.

O grupo trabalhou na manhã dessa sexta-feira no centro de treinamentos do Fluminense, contando com quase todos os titulares. A atividade foi dividida entre um longo e intenso aquecimento e o tradicional “rachão” recreativo que antecede as partidas do tricolor. Quem atuou contra o Flamengo no jogo de volta das quartas-de-final da Copa do Brasil voltou às atividades sem restrições.

O lateral Léo Moura e o zagueiro Pedro Geromel permaneceram na academia, enquanto o lateral Cortez e o zagueiro Kannemann se limitaram a trabalhos especiais no gramado. Já o goleiro-reserva Paulo Victor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, retornou para Porto Alegre. Em quarto lugar na competição, o Mosqueteiro enfrenta o sétimo colocado.

Convocações

A delegação gremista comemorou no vestiário as convocações do atacante Éverton para a Seleção Brasileira e o zagueiro Kannemann pela Argentina. Para ambos os atletas, é a primeira vez em que são chamados a defender os seus países.

No caso de Éverton, 22 anos, Tite o incluiu na lista de atletas para os dois amistosos que serão disputados contra os Estados Unidos e El Salvador. Os duelos estão marcados para os dias 7 e 11 de setembro.

Kannemann por sua vez, está relacionado para os amistosos da Argentina contra a Guatemala e a Colômbia, nas mesmas datas. A presença do defensor de 27 anos faz parte de um plano de renovação pós-Copa do Mundo da Rússia.

