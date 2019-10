O Grêmio fez o seu primeiro treino em solo carioca para duelo diante do Flamengo na Libertadores

Com o cancelamento do treino marcado para a tarde de domingo (20), tendo em vista o atraso na saída da delegação gremista para o Rio de Janeiro, o grupo de jogadores realizou, na tarde desta segunda-feira (21), o primeiro trabalho em solo carioca visando a grande decisão da próxima quarta (23), contra o Flamengo, no Maracanã, no jogo de volta pela semifinal da Copa Libertadores.

O técnico Renato Portaluppi utilizou o CT (Centro de Treinamento) do Fluminense, distante 20 minutos do hotel onde o plantel está concentrado, para encaminhar a equipe que entrará em campo na quarta.

A primeira parte do treino foi com os portões fechados à imprensa. Quando o acesso foi permitido, o grupo participava de um trabalho técnico em campo reduzido e limite de três toques na bola. Renato dividiu os atletas em três times com oito jogadores que se enfrentavam alternadamente. Os outros oito que estavam de fora também auxiliavam podendo dar um toque quando a bola saia pelas laterais ou linhas de fundo.

Maicon e Geromel não participavam desta movimentação e Jean Pyerre apenas observava de fora brincando com a bola nos pés. Luan não apareceu em campo.

O Tricolor volta a treinar na tarde desta terça (22), novamente no CT do Fluminense. Será o último treinamento antes do confronto diante do Flamengo, no Maracanã.

Bolzan

O presidente Romildo Bolzan recebeu na manhã desta segunda, a Comenda do 1º Batalhão de Polícia Militar, por ocasião do aniversário de 127 anos do Batalhão Coronel Aparício Borges.

A honraria, concedida pelo Comandante do 1º BPM, Tenente Coronel Leandro Oliveira da Luz, distingue civis e militares que destacam e incentivam as ações da corporação como referência entre as Instituições de Segurança Pública. A solenidade, que contou com inúmeras personalidades militares e civis, foi realizada na sede da unidade.