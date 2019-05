O Grêmio finalizou a preparação para confronto com o Atlético-MG pelo Brasileirão e iniciou a concentração

O Grêmio realizou na manhã chuvosa desta sexta-feira (24), a sua última atividade antes de entrar em campo neste sábado (25), na Arena, para encarar o Atlético-MG, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com portões fechados para a imprensa, o técnico Renato Portaluppi comandou o treinamento, mantendo o mistério dos 11 titulares na partida. Assim que abertos, pode-se acompanhar a tradicional atividade recreativa, que ocorre sempre nas vésperas dos jogos.

Trabalhando normalmente com os demais, Diego Tardelli pode estar a disposição para o jogo.

Em entrevista coletiva nesta sexta, o meia Jean Pyerre destacou que o time entende as cobranças e que tem condições “de dar a volta por cima”.

“A nossa conversa mais do que nunca é para se manter unido. Procurar não errar o que a gente vem errando. Não tivemos um início bom no Campeonato Brasileiro e agora vamos em busca dos pontos dentro casa, principalmente. Não podemos cometer os erros que cometemos. Entendemos a cobrança que tem pelo que fizemos nos últimos anos. Um pouco é passado, precisamos buscar uma crescente”, destacou o atleta.

Depois da série de conquistas, o jovem de 21 anos falou sobre a experiência de estar passando pela primeira vez, de um mal momento com o time. “É a primeira vez que estou passando por isso, mas é do futebol. Querendo ou não tudo é novidade para mim e nessas horas que a gente vê o tamanho do a camiseta do clube, do peso. A gente entende que toda a cobrança é porque eles sabem que a gente pode dar mais, nós nos cobramos muito também, não ficamos felizes com esse momento, mas temos totais condições de dar a volta por cima.”

