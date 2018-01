O Grêmio perdeu mais uma com o Grupo de Transição, agora para o São José, por 2 a 0

O Grêmio buscava a primeira vitória no Gauchão neste domingo (28) no Estádio Passo D’Areia, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho, mas não foi dessa vez. O Grupo de Transição amarga a conquista de apenas um ponto em toda a competição. No primeiro tempo, a equipe ainda segurou o resultado. Mas, na segunda etapa, o São José fez 2 a 0, gols de Everton Alemão aos 30 minutos e de Goiano aos 33.

Ainda comandado por César Bueno, o grupo queria alcançar o patamar do principal. “Temos que vencer, chegou a hora. Hoje, jogaremos parecido com o Grêmio lá da Copa do Brasil 2016, com Douglas e Luan”, afirmou o técnico antes do jogo.

Rafael Jaques, técnico do São José, desde o início afirmou que não importa se é o grupo principal ou o de transição. “Vestiu a camisa do Grêmio, tem qualidade. Não pensamos nisso, queremos vencer a partida de hoje. Temos que pensar na nossa equipe e fazer o melhor”, disse. Mas a equipe ainda está longe de alcançar a principal.

André Zanotta, diretor executivo do Grêmio, havia apostado no grupo, que agora precisará ser repensado. “Estes meninos estão crescendo muito, alguns deles ainda se ambientando e pegando ritmo de jogo. O Renato já conversou com eles, e sabem da responsabilidade que é estar no Grêmio”, lembrou o diretor no Passo D’Areia.

Após o jogo, Madson disse esperar que Renato resolva a situação. “Rapaziada que vai chegar terá uma missão difícil, que é tirar a equipe desta situação. O Renato vai conseguir ‘sacudir a poeira’ para melhorar”, afirmou na saída do gramado.

Já Pepê não quis nem analisar. “Não tem o que falar, é continuar trabalhando”, disse o jogador ao deixar o campo.

O jogo

O primeiro tempo foi de estudo de ambas equipes. Jogando no gramado sintético, os gremistas buscaram atacar, criando por vezes com Lima e Pepê, que tiveram as melhores chances. O Zequinha também levou perigo, mas a defesa tricolor segurou.

O Grêmio voltou a campo com a mesma formação. No decorrer do segundo tempo, o técnico César Bueno promoveu suas alterações: tirou Jean Pyerre, Balbino e Lima, para a entrada de Isaque, Rodrigo Ancheta e Dionathã. Os donos da casa foram superiores e conseguiram abrir o marcador aos 28’, com Alemão, em cobrança de falta. Aos 33’, o São José ampliou com Rafael Goiano.

Ficha técnica

São José – Técnico Rafael Jaques

Fabio, Bruno Jesus, Rafael Goiano, Marcel, Dudu Mandai, Everton Alemão, Felipe Guedes, Calyton (Igor), Kelfin, Matheuzinho (Canhoto), Matheus Totô (João Pedro).

Grêmio – Técnico César Bueno

Bruno Grassi, Mendonça, Paulo Miranda, Madson, Leonardo, Balbino (Rodrigo Ancheta), Matheus Henrique, Jean Pyerre (Isaque), Lima (Dionathã), Pepê, Alisson.

Arbitragem

Árbitro: Érico Andrade

Árbitro Assistente 1: Leirson Peng Martins

Árbitro Assistente 2: Andreza Vanni Mocelin

4º árbitro Marcus Vinícius Oliveira dos Santos

