O Grêmio realizou a última atividade para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão

Na tarde desta terça-feira (21), o Grêmio realizou o último treino antes de enfrentar o Cruzeiro. A atividade aconteceu no CT Luiz Carvalho e teve grande parte da atividade fechada para a imprensa. O Grêmio se prepara para enfrentar a equipe mineira nesta quarta (22), na Arena, às 21h45min.

Quando os portões foram abertos, o técnico Renato Portaluppi observava o “rachão”, atividade recreativa que tradicionalmente acontece às vésperas dos jogos, marcada por muita descontração. Na sequência, alguns atletas foram separados para treinar cruzamentos e finalizações em gol.

Recuperados de lesão, o zagueiro Bressan e o volante Michel trabalharam normalmente, mas ainda não foi confirmado se estarão à disposição para o jogo de amanhã. Poupado na vitória contra o Corinthians, o lateral Léo Moura trabalhou normalmente e pode voltar time. A única ausência é a do goleiro Marcelo Grohe, que ficou fora da última partida por lesão e deve seguir fora.

Sub-13 e Sub-11

As categorias sub-13 e sub-11, da Área de Formação da Escola do Grêmio, venceram a “Cumbre Internacional de Futbol Infantil Sueño Celeste”, que aconteceu entre os dias 17 e 20 de agosto, em Rafaela, na Argentina.

O grupo 2005, comandado pelo treinador Renan Tavares, venceu os argentinos da equipe Quilmes por 6 a 0 na final e se consagrou campeão. A equipe do professor Allan Barcellos, grupo 2007, empatou em 0 a 0 com o Club Deportivo Colon no tempo regulamentar e nos pênaltis garantiu o título da competição.

