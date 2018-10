O Grêmio recebe o River Plate nesta terça em busca de uma vaga na final da Libertadores

Está tudo pronto para o jogo de volta do Grêmio contra o River Plate nesta terça-feira, pelas semifinais da Taça Libertadores da América. O Tricolor entra em campo na Arena, às 21h45min, com a vantagem conquistada no primeiro duelo, quando bateu os argentinos por 1 a 0 em Buenos Aires. Basta agora um empate por qualquer placar para que o Mosqueteiro avance na competição continental.

Caso isso ocorra, o clube gaúcho disputará as finais contra Palmeiras ou Boca Juniors, que se enfrentarão na noite de quarta-feira, em São Paulo. No primeiro confronto, o Verdão sob o comando de Luiz Felipe Scolari foi derrotado por 2 a 0 fora de casa e agora precisa vencer por 3 a 0 ou pelo menos devolver o mesmo placar para levar a decisão para os pênaltis.

Na tarde dessa segunda-feira, o técnico gremista Renato Portaluppi trabalhou com portões fechados no centro de treinamentos Presidente Luiz Carvalho na primeira parte da atividade, a fim de ajustar os últimos detalhes do time e do esquema de jogo. Já na reta final da sessão, quando o acesso foi liberado à imprensa, os jogadores começavam um o tradicional “rachão recreativo” da véspera de jogos do time.

Presenças e desfalques

O atacante Everton participou normalmente da atividades, assim como lateral Léo Moura. Recuperados de suas respectivas lesões, ambos estão aptos para iniciar o primeiro tempo contra o River Plate. Apenas o goleiro Marcelo Grohe não participou do coletivo, mas deve estar à disposição. Já o zagueiro Kannemann é desfalque certo, por suspensão automática devido ao terceiro cartão amarelo no jogo anterior, assim como o atacante Luan, contundido. O centroavante André, por sua vez, apenas correu em torno do campo.

Deixe seu comentário: