O grupo de atletas gremista fez um treino técnico em Porto Alegre

Na tarde desta segunda-feira (21), o grupo de atletas do Grêmio retomou as atividades no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, após a goleada na estreia do Campeonato Gaúcho 2019, diante do Novo Hamburgo, no domingo (20).

Os jogadores que atuaram os 90 minutos realizaram atividades regenerativas no vestiário. Os demais jogadores do grupo que mais atuou na temporada passada, junto aos que entraram no decorrer da estreia no Estadual, efetuaram uma primeira parte física com a utilização de elásticos de tração. Logo depois passaram para uma atividade de aquecimento com bola.

Depois disso, sob orientação do auxiliar técnico Alexandre Mendes, os atletas foram divididos em duas equipes para o trabalho técnico em meio campo. Léo Moura foi o coringa na atividade que contou com 10 jogadores de cada lado. O objetivo foi de buscar as soluções ofensivas na base do deslocamento e rápida troca de passes, com a marcação sempre próxima.

Devido ao forte calor, a atividade foi interrompida por diversas vezes. Em cada parada, o técnico Renato Portaluppi aproveitava para passar orientações específicas aos atletas.

O atacante Alisson fez exames, já que teve uma hiperextensão no joelho direito logo no início do jogo contra o Noia, e o departamento médico gremista confirmou a ruptura do tendão do bíceps, atrás do joelho, e tem uma parada aproximada de 30 dias para tratamento e recuperação.

Os jogadores terão um jogo-treino diante do Cruzeiro de Cachoeirinha nesta terça-feira (22), às 10h. No turno da tarde, a equipe que goleou o Novo Hamburgo efetua seu treinamento, às 16h.

O próximo compromisso do Tricolor pelo Gauchão está marcado para esta quarta-feira (23), às 20h30min, contra o Aimoré, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.

