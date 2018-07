O Inter iniciou a preparação para o duelo com o América-MG pelo Brasileirão

O Inter voltou aos trabalhos na tarde desta terça-feira (24) após vitória contra o Ceará no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na noite de segunda-feira (23). A preparação agora é para o duelo com o América-MG, nesta quinta-feira (26), às 20h, no Independência, em Minas Gerais.

O técnico Odair Hellmann começou a organizar a equipe, no CT Parque Gigante, para a partida em terras mineiras. O treinador comandou uma atividade técnica no gramado para os jogadores que não iniciaram o confronto desta segunda. O restante do grupo fez trabalho regenerativo e físico na academia.

Os recém-contratados Sarrafiore, Jonatan Alvez e Émerson Santos treinaram normalmente com seus novos companheiros. Rodrigo Moledo, Thales e Brenner, que se recuperam de lesão, fizeram atividade especial com Élio Carravetta, coordenador de performance. Lucca, que cumpriu suspensão na última partida, treinou e está à disposição do comandante colorado.

O “Celeiro de Ases” marcou presença na atividade desta terça-feira. Os garotos Bento e Murilo, filhos de Danilo Fernandes e Edenilson, respectivamente, foram ao gramado brincar com os pais e bater uma bola enquanto os atletas treinavam intensamente do outro lado. O Colorado tem mais um dia de preparação antes do confronto com o América-MG, que será na manhã desta quarta-feira (25).

