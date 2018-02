O Inter se prepara para o jogo desta semana contra o Remo, em Belém do Pará, pela Copa do Brasil

Um dia após o empate de 0 a 0 com o São Paulo de Rio Grande, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho, nessa segunda-feira o Inter passou a voltar a sua atenção para a segunda fase da Copa do Brasil. O duelo, em jogo único, será contra o Remo, em Belém do Pará: em caso de igualdade no placar, a vaga para a próxima fase será decidida nos pênaltis.

No centro de treinamentos do Parque Gigante, o técnico Odair Hellmann comandou a primeira de duas sessões preparatórias para a partida, marcada para as 19h30min desta quarta-feira no estádio Mangueirão – o confronto será transmitido ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

Odair não adiantou a escalação que pretende utilizar, mas é certo que contará com a máxima força disponível, exceto pelo goleiro Danilo Fernandes e pelo atacante William Pottker, contundidos. A lista de relacionados para a viagem inclui os seguintes nomes:

Goleiros: Marcelo Lomba, Keiller e Daniel. Zagueiros: Victor Cuesta, Klaus e Klaus. Laterais: Uendel, Gabriel Dias e Dudu. Volantes: Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick e Charles. Meias: D’Alessandro, Juan, Camilo e Iago. Atacantes: Leandro Damião, Roger, Nico López, Wellington Silva e Marcinho.

Marketing

Em seu site oficial, o Inter informou que Otávio Rojas é o novo vice-presidente de marketing e mídia, cargo que já ocupou. A sua atuação coincidiu com o período em que o quadro social colorado subiu de 7 mil para 40 mil inscritos, entre 2004 e 2006 (ano da conquista da primeira Copa Libertadores e do Mundial da Fifa pelo Alvi-rubro).

As suas realizações incluem, ainda, a conquista da Tramontina como copatrocinadora em 2004, além de eventos promocionais como o Dia da Troca, Visita Colorada e Criança Colorada – que rendeu a Otávio um prêmio Top de Marketing da ADVB.

