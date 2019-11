Futebol No Beira-Rio, o Inter empata em 2 a 2 com o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2019

O Inter enfrentou o Fortaleza no início da noite deste domingo (24), no Beira-Rio, em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter enfrentou o Fortaleza no início da noite deste domingo (24), no Beira-Rio, em uma partida tensa, válida pela 34ª rodada do Brasileirão. Iniciado às 19h, o confronto foi encerrado com o placar de 2 a 2, com dois gols de Guerrero para o Colorado, enquanto Osvaldo e Tinga marcaram para os visitantes. Com o resultado, o Inter se mantém em sétimo lugar, na zona de classificação à primeira fase da Libertadores, com 51 pontos.

O jogo

Foi o Fortaleza que largou na frente. Logo aos sete minutos de bola rolando, Romarinho saiu em velocidade e tocou para Osvaldo. O atacante driblou a marcação e bateu sem chances de defesa: 1 a 0. Buscando o empate, o Internacional chegou com perigo pelos pés de Guerrero e D’Alessandro, que pararam em boas defesas do goleiro Felipe Alves.

Já na marca dos 42, o duelo entre o camisa 9 do colorado e o arqueiro tricolor voltou a acontecer, mas dessa vez Guerrero levou a melhor. Pottker fez o lançamento e Uendel tocou de cabeça para o peruano completar para o fundo das redes: 1 a 1.

Na volta do intervalo, o duelo perdeu em intensidade. Até que, aos 26 minutos, Tinga recolocou o Fortaleza em vantagem. Gabriel Dias levantou a bola na área, Marcelo Lomba afastou o perigo e o lateral aproveitou o rebote para fazer 2 a 1.

O empate do Inter veio novamente com Guerrero. Já aos 37 minutos, Guilherme Parede cobrou escanteio e o atacante subiu sozinho para deixar tudo igual mais uma vez. Nos minutos finais da partida, o Tricolor teve ótima chance em cobrança de pênalti de Bruno Melo, mas Lomba salvou o Colorado.

O Inter se prepara para voltar a campo na próxima quarta-feira (27), quando recebe o Goiás, as 19h30min, para a disputa de partida da 35ª rodada do Brasileirão.

Ficha técnica

– Internacional (2): Marcelo Lomba; Heitor (Rafael Sobis), Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson e D’Alessandro; Pottker (Guilherme Parede), Patrick (Neilton) e Paolo Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

– Fortaleza (2): Felipe Alves; Gabriel Dias, Juan Quintero, Bruno Melo e Carlinhos; Juninho, Felipe, André Luis (Tinga) e Osvaldo; Romarinho (Edinho) e Wellington Paulista (Kieza). Técnico: Rogerio Ceni.

– Gols: Osvaldo, aos sete minutos do primeiro tempo e Tinga, aos 26 minutos do segundo tempo (F). Paolo Guerrero, aos 42 minutos do primeiro tempo e 37 minutos do segundo tempo (I).

– Cartões amarelos: Carlinhos e Gabriel Dias (F). Rodrigo Lindoso, Rodrigo Moledo, Rafael Sobis e Edenilson (I).

– Arbitragem: José Mendonça da Silva Junior apita, auxiliado por Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu do Santos. VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira. Quarteto do Paraná.

– Local: Beira-Rio.

– Público: 28.684. Pagantes: 24.873. Menores: 1.998. Não pagantes: 1.813.

– Renda: R$ 681.315,00

