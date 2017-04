O jogador Luan do Grêmio é o atleta mais valioso no futebol brasileiro, aponta um site alemão. Valdívia, do Inter, aparece entre os top 20

O jovem meia Luan, campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016 e em boa fase com a camisa do Grêmio, está em alta no mercado europeu. Conforme o site alemão Transfermarkt, ele é o jogador mais valioso do futebol brasileiro na atualidade. Ele tem 12 jogos com três gols marcados na temporada e está avaliado em 12 milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões).

Rodrigo Caio, do São Paulo, Lucas Lima, do Santos, Maicon, do São Paulo, e Rafael Carioca, do Atlético-MG, fecham o top 5 dos mais valiosos.

O Atlético-MG é o time com mais jogadores no top 20, são cinco no total: Rafael Carioca, Marcos Rocha, Elias, Juan Cazares e Robinho. O Palmeiras tem apenas um jogador na lista: Dudu (11º colocado), e o Internacional está presente na lista com o jogador Valdívia (17º colocado).

Confira o top 20 (em euros).

1º – Luan – Grêmio – 12 milhões de euros

2º – Rodrigo Caio – São Paulo – 9 milhões de euros

3º – Lucas Lima – Santos – 9 milhões de euros

4º – Maicon – São Paulo – 8 milhões de euros

5º – Rafael Carioca – Atlético-MG – 6 milhões de euros

6º – Marcos Rocha – Atlético-MG – 6 milhões de euros

7º – Ramón Ábila – Cruzeiro – 6 milhões de euros

8º – Federico Mancuello – Flamengo – 6 milhões de euros

9º – Fernando Bob – Ponte Preta – 5,5 milhões de euros

10º – Douglas – São Paulo – 5,5 milhões de euros

11º – Dudu – Palmeiras – 5,5 milhões de euros

12º – De Arrascaeta – Cruzeiro – 5,5 milhões de euros

13º – Jefferson – Botafogo – 5 milhões de euros

14º – Diego Souza – Sport – 5 milhões de euros

15º – Elias – Atlético-MG – 5 milhões de euros

16º – Juan Cazares – Atlético-MG – 5 milhões de euros

17º – Valdívia – Internacional – 5 milhões de euros

18º – Diego – Flamengo – 4,75 milhões de euros

19º – Robinho – Atlético-MG – 4,5 milhões de euros

20º – Pedro Geromel – Grêmio – 4,5 milhões de euros.

