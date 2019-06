O manual de voo da Apollo 11 usado por Buzz Aldrin será leiloado por até 9 milhões de dólares

Relíquias da exploração espacial que acabam porventura caindo nas mãos de pessoas não-ligadas ao governo costumam ser vendidas em leilões caríssimos. Agora, o manual de voo da Apollo 11 que foi usado pelo astronauta Buzz Aldrin, o segundo a pisar na Lua, está sendo leiloado pela Christie’s — e seu preço deve chegar a até US$ 9 milhões.

Antes que o leilão começasse, o manual raríssimo foi exibido em uma redoma de vidro no Living Computers Museum + Labs de Seattle, de onde saiu para ser exibido nesta quinta (25) na Pace Gallery. Dali, a raridade seguirá diretamente para a sede da Christie’s em Nova Iorque, onde ficará em exibição pública entre os dias 11 e 17 de julho.

O item faz parte de 195 lotes de memorabilia espacial que será leiloado no dia 18 de julho, data que coincide com o cinquentenário da missão Apollo 11. O leilão também terá coisas como manuais de naves espaciais da NASA (como a Mercury e a Gemini), bandeiras, emblemas e dezenas de documentos e fotos assinados por astronautas.

Quanto ao manual de Buzz, Christina Geiger, diretora de livros e manuscritos da Christie’s, espera que ele seja vendido por pelo menos US$ 7 milhões, podendo chegar aos esperados US$ 9 mi. O manual contém todas as instruções de cada etapa da sequência do pouso lunar, e exibe as anotações do astronauta quando cada tarefa foi concluída. Aldrin rabiscou ali as coordenadas para o pouso na página 10 — sendo esta a primeira caligrafia feita por um humano em um local fora da Terra.

Aldrin guardou seu manual por décadas, até que o vendeu para um colecionador privado em 2007. Agora, esse colecionador decidiu leiloar o item às vésperas da comemoração dos 50 anos da lendária missão.

Simulação de pouso

Em 20 de julho de 1969, a humanidade alcançou um feito inédito: os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram na Lua durante a missão Apollo 11. Cinquenta anos depois, mais pessoas podem saber como foi a experiência com o aplicativo de realidade aumentada “Apollo’s Moon Shot”, lançado pela Smithsonian Channel e disponível para dispositivos iOS e Android.

No aplicativo, os usuários são colocados na superfície da lua e podem explorar os mesmos lugares que Aldrin e Armstrong passaram, observando as crateras e contemplando o horizonte lunar — com informações sobre o pouso integrado ao design do aplicativo. Os desenvolvedores do serviço usaram imagens tridimensionais do traje espacial de Neil Armstrong para replicar o sentimento da hora do pouso.

Além de andar na Lua, o aplicativo permite que os usuários simulem a decolagem da missão e mapeie o caminho da Apollo através do espaço aéreo da lua. O aplicativo também conta com os jogos The Moon Shot Challenge e Lunar Landing Challenge, em que os usuários precisam garantir um pouso seguro.

O aplicativo está sendo lançado em conjunto com a série Apollo’s Moon Shot, que apresenta a especialista Teasel Muir-Harmony narrando a história da aterrissagem da Apollo 11 através de artefatos na coleção do museu Smithsonian, junto com raras imagens de arquivo e fitas de áudio.

Para Muir-Harmony, a série e o aplicativo têm o objetivo de destacar um lado do pouso na Lua que parte do público não conhece. “Muitas vezes nos concentramos nos astronautas, mas mais de 400 mil pessoas trabalharam no programa”, diz ela. As equipes de cientistas da NASA trabalharam com prazos apertados para mapear maneiras de transferir atividades da vida cotidiana para o espaço — como dormir e praticar exercícios.

“Uma das coisas que as pessoas nem sempre percebem é quantos detalhes foram envolvidos em uma missão como essa, quantas novas tecnologias tiveram de ser desenvolvidas, e quantas pessoas tiveram que trabalhar juntas para tornar tudo isso possível”, afirma a especialista.

