O Ministério Público Federal afirma que a vida de luxo do Rei Arthur em Miami é com dinheiro tirado de cofres públicos brasileiros

O MPF (Ministério Público Federal) afirma que o empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur e considerado um dos maiores foragidos da Justiça brasileira, usufrui uma vida de luxo em Miami, nos Estados Unidos, com o dinheiro que foi tirado dos cofres públicos do Rio de Janeiro.

A TV Globo localizou Rei Arthur na Flórida. A reportagem, exibida neste domingo (18) no Fantástico, mostrou o empresário circulando num carro de luxo e indo à praia.

“Nós podemos dizer, com certeza, que ele está usufruindo do dinheiro que ele tirou dos cofres públicos brasileiros, dos cofres públicos da sociedade carioca, e que o cidadão carioca deixou de ter um serviço pra que ele pudesse desfrutar da sua Maserati”, explicou o procurador da República Stanley Valeriano.

O carro que Rei Arthur dirige nos Estados Unidos e a que o procurador se refere custa R$ 530 mil no Brasil.

O empresário é acusado de envolvimento em um escândalo internacional: a compra de votos para a eleição do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016.

Desde 2017 existe uma ordem de prisão contra Arthur, que também está na lista de procurados da Interpol. As autoridades estimam que as empresas de Arthur Soares faturaram pelo menos R$ 3 bilhões nos governos de Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão.

Atualmente, como foragido da Justiça, o empresário não se preocupa em se esconder pela cidade onde mora e anda livremente pelas ruas.

“Ele é chamado de Rei Arthur porque, ao longo de muitos anos, ele teve os maiores contratos com o Estado do Rio de Janeiro. Isso possibilitou a ele arrecadar um patrimônio milionário, talvez bilionário”, explicou o procurador.

Em um dos momentos de lazer, Arthur Soares foi visto almoçando em um dos melhores restaurantes japoneses de Miami, onde uma refeição custa, em média, o equivalente a R$ 600 por pessoa.

Quando saiu do País, em abril de 2017, Arthur Soares foi morar em uma mansão, na ilha de Key Biscaine, um dos bairros mais caros de Miami. Atualmente, Arthur Soares deixou a mansão de luxo no condomínio fechado onde morava e foi para outra casa, aparentemente mais simples, com acesso direto para rua.

Empresário continua trabalhando em Miami

Em Miami, a reportagem encontrou imóveis ligados a ele em oito endereços diferentes. No Brasil, Rei Arthur chegou a ter 38 empresas. Uma investigação da Receita Federal brasileira mostra que, ano após ano, ele foi transferindo patrimônio para o exterior, preparando uma fuga.

A partir de 2007, começou a levar empresas e contas para paraísos fiscais no Caribe e para os Estados Unidos. Só no Estado da Flórida, chegou a ter pelo menos 14 empresas, além de uma casa na estação de esqui de Aspen, no Colorado, e uma base na Europa, em Paris.

Quando se tornou o foco de um escândalo de proporções mundiais, Rei Arthur tentou sair de cena. A primeira medida foi transferir as empresas que ele tinha para o nome dos filhos. Só que, apesar de Arthur estar oculto nos negócios, o empresário continua indo trabalhar todos os dias em um prédio onde funcionam cinco dessas empresas.

O que diz o MPF sobre a fuga

“O Ministério Público Federal requereu aos Estados Unidos uma série de diligências em cooperação internacional, dentre eles busca e apreensão, prisão e extradição, e também a apreensão dos bens do Arthur Soares nos Estados Unidos. Nós fizemos esses pedidos e nós não tivemos nenhuma resposta formal, concreta, sobre o cumprimento desses pedidos, então nós não temos como presumir qual é a causa do não cumprimento”, completou o procurador.

