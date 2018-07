O papa Francisco atuou como presidente da celebração de casamento de uma brasileira

O papa Francisco foi uma presença ilustre no casamento de dois brasileiros no sábado, no Vaticano. A carioca Letícia se casou com Luca, membro da Guarda Suíça na Capela Santo Estevão, localizada atrás da Basílica de São Pedro. Para a surpresa da dupla, o Santo Padre atuou como presidente da celebração.

O fato foi narrado pelo padre Arnaldo Rodrigues, da arquidiocese do Rio de Janeiro. “Não é sempre que você vai a um casamento em que o presidente da missa é o papa. Deus abençoe os recém-casados”, escreveu ele em sua conta no Instagram.

“Meus amigos, Deus os abençoe a cada dia nesta caminhada rumo à santidade. Que o casamento seja sempre fecundo e um testemunho familiar”, completou.

No Twitter de notícias do Vaticano, um registro traz o padre Renato dos Santos, que participou do casamento. “Chegando à Sacristia, a surpresa! O encontro com o #PapaFrancisco que iria presidir a celebração para surpresa de todos! Nem os noivos sabiam! #vaticannews”, diz a postagem.

No Instagram, outro religioso, o padre Omar, postou a foto e um texto registrando a sua surpresa: “Vim a Roma participar do casamento da querida jovem brasileira Letícia Vera, que trabalha no Museu do Vaticano, e do noivo, o guarda suíço Luca Elia Maria. Olha quem veio fazer a surpresa! Papa Francisco sempre surpreendendo!”

Casamenteiro

Não é a primeira vez que o papa proporciona esse tipo de surpresa a um casal. Em janeiro, Francisco celebrou o casamento de um casal de comissários de bordo durante um voo doméstico no Chile. Carlos Ciuffardi, de 41 anos, e Paola Podest, de 39, trabalhavam no avião que levou o pontífice de Santiago até a cidade de Iquique, quando o próprio papa perguntou se os dois queriam que ele os casasse. Foi o primeiro matrimônio celebrado por um papa dentro de um avião.

Conversando com o papa no avião, Carlos e Paola contaram que estavam casados apenas no civil. Eles disseram que a cerimônia religiosa não aconteceu, na época, porque o templo foi destruído pelo terremoto que atingiu o país em 2010.

O casal, então, pediu que Francisco abençoasse a união, mas o argentino teve uma ideia ainda melhor. “Querem que eu case vocês?”, perguntou o Papa. “Aqui?”, surpreenderam-se os comissários.

Francisco assentiu e conduziu uma breve cerimônia na parte dianteira do avião. Um terceiro funcionário da Latam foi a testemunha. O documento foi assinado por um bispo chileno que também estava a bordo.

“Tudo foi válido. Tudo foi oficial”, confirmou o porta-voz do Vaticano, Greg Burke.

Aos jornalistas, Carlos Ciuffardi contou que Francisco comemorou o ato “histórico” naquele corredor do Airbus 321. O Papa ressaltou ao noivo que nenhum outro líder católico havia casado um casal a bordo de um avião. Em vídeo gravado pela companhia aérea e divulgado no Twitter, os noivos deram a notícia aos amigos e às famílias.

“Queridos amigos, queremos contar que acabamos de aterrissar em Iquique com sua Santidade e temos a notícia de que ele nos casou no avião. Estamos muito contentes e emocionados em compartilharmos com vocês”, anunciou Paola.

“O voo saiu perfeito e melhor do que poderíamos imaginar. Agora vamos nos despedir com um beijo porque somos marido e mulher”, completou Ciuffardi.

Deixe seu comentário: