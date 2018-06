O Paris Saint-Germain está disposto a pagar 1 bilhão e trezentos milhões de reais ao Real Madrid por Cristiano Ronaldo

O Paris Saint-Germain está disposto a ser protagonista mais uma vez na janela de transferências. Após investir pesado em Neymar e Mbappé, o clube francês pode desembolsar uma nova fortuna para tirar Cristiano Ronaldo do Real Madrid. A informação, divulgada originariamente pelo site italiano SportMediaset, ganhou repercussão no diário As, da Espanha. Fala-se em uma futura proposta de 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,3 bilhão, na cotação atual), valor que superaria em larga escala os 222 milhões de euros despendidos na compra de Neymar junto ao Barcelona.

O PSG, que visa se reforçar ainda mais na busca obstinada pelo inédito título da Liga dos Campeões, faria uma oferta salarial de 45 milhões de euros (cerca de R$ 195 milhões) por ano ao craque português.

Ainda de acordo com a publicação espanhola, o Manchester United seria outra possibilidade de futuro ao jogador cinco vezes eleito como melhor do mundo. O passado ajudaria na contratação do atacante de 33 anos, que fez história no clube inglês entre 2003 e 2009. No entanto, apesar dos recorrentes elogios ao compatriota, o técnico José Mourinho sabe que o United não poderia competir de igual para igual com o PSG em uma disputa direta pela contratação.

Seja como for, neste momento, Cristiano Ronaldo está focado apenas no Mundial. Na última sexta-feira, em uma de suas melhores atuações com a camisa da seleção portuguesa, o astro anotou três gols no empate por 3 a 3 com a Espanha. Ele volta a campo para o duelo com Marrocos, previsto para esta quarta-feira (20), às 9 horas (de Brasília), em Moscou.

Solidário

Cristiano Ronaldo é muito mais do que o cara do Mundial até agora, com seus três gols no empate diante da Espanha por 3 a 3 na estreia. Comparado aos seus maiores rivais na Rússia (o argentino Messi e o brasileiro Neymar), o atacante português também é o que mais ajuda a defesa, com 44% do tempo dos 90 minutos de jogo.

Messi, por exemplo, volta apenas 18%. E Neymar, 29%. Portanto, CR7 não é apenas o jogador que empurra a bola para as redes. Contra a Suíça, Neymar finalizou 20% de todas as tentativas da Seleção Brasileira. No mesmo quesito, Messi responde por 42% pela Argentina. E Cristiano, 50% por Portugal.

Os três melhores do mundo percorreram caminhos diferentes em suas respectivas estreias. CR7, o primeiro a entrar em campo, foi brilhante e decisivo. Messi, o segundo, foi participativo, mas discreto, e perdeu pênalti contra a Islândia. Neymar abusou da individualidade e não conseguiu ser o que se esperava dele. Na disputa dos craques, CR7 saiu na frente.

Em comum ao trio ficou o resultado final, três empates na primeira rodada. O que variou foi a participação de cada um deles em campo. Entre os três, Messi foi quem mais tocou a bola. Foram 116 toques ao longo da partida, ante 79 de Neymar e meros 52 de Cristiano Ronaldo.

Esses números só comprovam que a efetividade fez toda a diferença. O português arrematou quatro vezes a gol – e mandou a bola para dentro em três delas. Pode-se argumentar que o principal jogador brasileiro foi caçado – sofreu dez faltas -, mas isso talvez passe pelo jogo que o próprio camisa 10 da Seleção se propôs. Diante da Suíça, ele parecia o Neymar da era pré-Tite, prendendo a bola ao máximo, buscando o drible de costas para o gol e raramente distribuindo o jogo. Assim, nem mesmo inverter o lado de jogo ajudou.

