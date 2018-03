O presidente Temer confirmou 1 bilhão de reais para intervenção na segurança do RJ

O presidente Michel Temer decidiu centrar esforços na aprovação do projeto de reoneração da folha para ter recursos inclusive para a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro.

O martelo foi batido em reunião nesta terça-feira (20) com integrantes da coordenação política e da equipe econômica.

Temer pediu que se chegasse a um acordo no Congresso Nacional, já que há muita pressão de alguns setores da economia que querem ficar de fora da reoneração.

Os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Carlos Marun (Secretaria de Governo) e os líderes do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e no Congresso, André Moura (PSC-SE), ficaram de destravar as resistências junto à base aliada.

Também participaram do encontro o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, Jorge Rachid, secretário da Receita Federal, e Eduardo Guardia, secretário-executivo do Ministério da Fazenda.

Temer deixou claro que quer ter garantias de recursos para todas as ações necessárias para a intervenção federal na segurança do Rio.

Há um reconhecimento de que a votação da reoneração ainda não está madura para esta semana, mas o tema passou a ser uma prioridade, pois dentro da pauta de medidas econômicas apresentada pelo governo é avaliado com tendo mais possibilidades de trazer recursos rapidamente ao caixa do Tesouro.

BNDES

O BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) vai assinar um convênio de apoio técnico com o Gabinete de Intervenção Federal. O anúncio foi feito nesta terça-feira (20) pelo presidente do banco, Paulo Rabello de Castro. O gabinete foi instalado pelo interventor federal da Segurança Pública no Rio de Janeiro, general Walter Braga Netto, e reúne diversos órgãos federais e estaduais de segurança no Centro Integrado de Comando e Controle.

Os serviços prestados devem ser de apoio técnico e incluem apoio estatístico e de ordem orçamentária. O banco já havia firmado convênio com o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e deve auxiliar a estabelecer, em todo o País, um referencial de preços para compras da área de segurança pública, como coletes, munições e viaturas.

“O BNDES se prontificou, mediante convênio, estar ao lado do Ministério da Segurança Pública, provendo recursos técnicos, recursos humanos e seus conhecimentos específicos nessa área, para que, conjugados com recursos financeiros, a gente possa ter um plano de segurança que vá se estender nos próximos cinco anos. Temos que estar preparados para atuar em segurança de maneira praticamente permanente”, disse Rabello.

O presidente do BNDES defendeu que, mesmo que bilhões de reais fossem liberados para a segurança pública nesse momento, eles poderiam não ter efeito imediato sem um trabalho de coordenação.

“Se nós despejássemos R$ 4 bilhões de uma hora para a outra, não teríamos repercussão praticamente nenhuma em segurança. O que nós precisamos são outras palavras: coordenação, mobilização e criatividade. Precisamos muito mais do que dinheiro, de nos organizar e de nos coordenar”.

