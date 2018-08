O recado do juiz Bretas “eliminar da disputa os ficha suja”

O juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava-Jato no Rio, mandou uma “indireta” para políticos ficha-suja que tentam participar das eleições deste ano. Ele não cita nomes, mas disse que “é preciso eliminar” pessoas sem integridade para ocupar cargos públicos. “A mensagem que deve ser passada para todo o Brasil e para o mundo é que no Brasil a lei vale para todos. Nós precisamos eliminar das competições políticas pessoas que não têm capacidade e integridade necessárias para participar e para ocupar cargo público. E isso quem diz é a lei”, afirmou o magistrado.

Alckmin buscando votos da região Sul

O candidato Geraldo Alckmin deixou evidente que a escolha da senadora gaúcha Ana Amélia Lemos para ocupar a vaga de vice teve como um de seus objetivos recuperar os votos que os tucanos tradicionalmente recebem na Região Sul. Dentro dessa estratégia, Ana Amélia tem dado atenção à Região Sul. Ontem, ela esteve no Paraná conversando com representantes do setor moveleiro e concedendo entrevistas onde destacou os compromissos de Alckmin com a região Sul.

Ibope mostra Sartori na liderança

A pesquisa do Ibope para o governo gaúcho, mostrando o retrato atual, traz o governador José Ivo Sartori (MDB) com 19%, seguido de Miguel Rosseto (PT) e Eduardo Leite (PSDB), empatados com 8%. Depois, vem o pedetista Jairo Jorge, com 5,6%. Completam a lista: Júlio Fores (PSTU), 4%, Roberto Robaina (PSOL) e Mateus Bandeira (Novo), com 2% cada.

Fogaça e Paim

A mais recente pesquisa do Ibope para a disputa das duas vagas ao Senado, já mostrando a saída da senadora Ana Amélia do cenário, aponta para José Fogaça e Paulo Paim na liderança das preferências, com 27% cada um. Seguidos por Beto Albuquerque (15%) e Luiz Carlos Heinze (7%). Os outros candidatos tiveram pontuação insignificante. Mas trata-se apenas de uma pesquisa.

Agenda de pesquisas presidenciais

Ibope e Datafolha já agendaram suas próximas pesquisas para a Presidência da República. O Ibope divulgará nova pesquisa de intenções de votos para presidente na segunda-feira, e o Datafolha revelará seus dados na quarta-feira.

Semana das Pessoas com Deficiência

Agenda da próxima semana terá destaque para a Semana das Pessoas com Deficiência. O governo do Estado abre a programação oficial na terça-feira, com solenidade no Palácio Piratini. E as entidades de apoio às pessoas com deficiência organizam um grande encontro entre os dias 23 e 25 no pavilhão da Ulbratech, em Canoas. Ali serão mostrados painéis culturais e paradesportivos e apresentadas as mais modernas inovações para a acessibilidade e inclusão.

Deixe seu comentário: