O Reitor mais jovem do Brasil, Faustino Júnior, titula o mais jovem Procurador da República

O título de doutor honoris causa foi entregue pelo CEO do Grupo Educacional FACINEPE e Reitor Prof. Dr. Faustino Júnior que homenageia a atuação do Procurador Deltan Dallagnol na Lava Jato. O procurador da República Deltran Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Operação Lava-Jato no Ministério Público Federal (MPF), recebeu, na segunda-feira (03), o título de doutor honoris causa em Direito do CEO do Grupo Educacional FACINEPE (facinepe.edu.br) e Reitor da Faculdade Centro Sul do Paraná (Facspar), Prof. Dr. Faustino da Rosa Júnior (faustinojunior.adv.br).

A cerimônia aconteceu no auditório da Procuradoria da República no Paraná e reuniu outros Procuradores da Lava Jato, além de convidados, como o pai do homenageado, Agenor Dallagnol, promotor de Justiça aposentado.

O título foi proposto por Faustino Júnior, e aprovado por unanimidade pelo conselho superior da Facspar, instituição mais antiga pertencente ao Grupo Educacional FACINEPE. O Reitor explicou que são três os critérios observados para a concessão da homenagem: trajetória pessoal do candidato, sua contribuição acadêmica, e reflexo das duas na transformação da sociedade.

A homenagem ganhou um significado ainda mais singular ao destacar que Prof. Dr. Faustino Júnior foi o Reitor mais jovem do Brasil e Dallagnol foi o Pocurador da República mais jovem do país. Em seu discurso, Faustino evidencia o “perfil jovem e audaz” de Dallagnol e a “grandeza de sua coragem”.

“Essa coragem que ele tem gerou um movimento de moralização do cenário político e do contexto social atual, o que tem se refletido nos resultados das eleições e em mudanças legislativas, e também tem modificado a cultura ética e social do Brasil” discursou o Reitor na entrega do prêmio.

Em agradecimento, Dallagnol dedicou a todos os que têm trabalhado na Operação Lava Jato. “Agradeço ao Magnífico Reitor Faustino Júnior e a esse grupo de prestígio pela possibilidade de receber esta homenagem não somente para mim, mas como um reconhecimento ao trabalho do Ministério Público Federal e da Polícia Federal”, disse.

Procurador da República desde 2003, Dallagnol se tornou ícone brasileiro após integrar e coordenar a força-tarefa da Operação Lava Jato. Aos 36 anos, é formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e tem mestrado na escola de Direito de Harvard, onde se especializou em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro.

Com atuação em todas as regiões do Brasil, o Grupo Educacional FACINEPE é o mantenedor de algumas das mais excelentes Instutições de Ensino Superior do Brasil, sendo referência nas pós-graduações nas áreas da medicina, da educação e do direito. A sede administrativa do Grupo fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

