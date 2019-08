Oitavo homem mais rico do mundo, David Koch morre aos 79 anos

O empresário David Koch, um dos dez homens mais ricos do mundo, morreu aos 79 anos. A morte foi informada pelo irmão do empresário nesta sexta-feira (23). “É com o coração pesado que eu tenho que informá-los da morte de David”, declarou Charles Koch. “Ele fará muita falta, mas nunca será esquecido.”

Charles e David Koch foram classificados pela Bloomberg como o 7º e 8º homens mais ricos do mundo, respectivamente, com fortunas de US$58,7 bilhões (R$ 240 bilhões) cada – que acumularam com uma grande participação acionária nas Indústrias Koch. David foi vice-presidente da empresa, multinacional americana com envolvimento na produção e distribuição de petróleo e energia. O conglomerado, sediado em Wichita, no Kansas, tem receita anual de cerca de US$ 110 bilhões (R$ 450 bilhões). É a segunda maior companhia americana de capital fechado em receita.

Os Koch ficaram conhecidos por uma vasta rede política que construíram, que se tornou popularmente conhecida como “Kochtopus” – trocadilho em inglês para o sobrenome deles unido à palavra “octopus”, que significa “polvo”.

De acordo com a Associated Press, David Koch teve um importante papel como doador para causas políticas conservadoras, além de grupos educacionais, médicos e culturais. Ele lutava contra um câncer de próstata há 20 anos e chegou a abrir um instituto de pesquisa para combater a doença. Em 2007, doou US$ 100 milhões (cerca de R$ 408 milhões) para criar o Instituto David H. Koch para Pesquisa Integrativa sobre o Câncer no MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts).

Deixe seu comentário: