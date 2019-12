Rio Grande do Sul Operação investiga supostas fraudes em licitações para fornecimento de materiais a quartéis no Estado

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

Ministério Público Militar apura desvios em compras públicas no valor de R$ 25,8 milhões Foto: Divulgação/PF (Foto: Divulgação/PF) Foto: Divulgação/PF

A Polícia Federal, Ministério Público Militar e Exército Brasileiro cumpriram, nesta terça-feira (10), oito mandados de busca e apreensão, em uma operação para desarticular suposto esquema de fraudes em licitações em 49 quartéis das Forças Armadas.

As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Militar e cerca de 40 agentes e delegados da Polícia Federal e militares do Exército estão cumprindo mandados de busca e apreensão no municípios de Uruguaiana (6) e Alegrete (2).

A investigação apura compras públicas no valor global de R$ 25,8 milhões, envolvendo quatro empresas e dezenas de militares, entre praças e oficiais. Não há uma estimativa oficial do montante dos desvios.

A ação tem ainda por objetivo a coleta de provas que complementem as informações já obtidas na investigação e que possibilite a identificação de todos os envolvidos e a participação de cada um na perpetuação do delito. Os investigados mantêm contratos para fornecimento de produtos alimentícios, com indícios de superfaturamento de até 500% em alguns casos.

