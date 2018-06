Os jogadores da Seleção Brasileira questionaram o gol da Suíça, mas não o usaram como desculpa pelo empate no seu jogo de estreia no Mundial

Os jogadores da Seleção Brasileira criticaram a validação do gol da Suíça, no empate em 1 a 1 que marcou a estreia das equipes no Mundia, que ocorre na Rússia.

O zagueiro Miranda diz ter sido deslocado por Steven Zuber antes da conclusão da jogada, mas evitou considerar este o motivo para o tropeço, em Rostov.

“Sabíamos que não ia ser fácil. Naquela jogada (do gol suíço), se eu tivesse me jogado, poderia assinalar o empurrão. O árbitro de vídeo viu, não achou que foi falta. Mas vida que segue. Continuamos jogo a jogo. Temos de pensar no próximo jogo e fazer três pontos”, justificou o zagueiro.

Marcelo citou que o lance foi exibido no telão da Arena Rostov, e os jogadores cobraram o árbitro mexicano Cesar Ramos pelo uso do VAR. O juiz, contudo, confiou em sua decisão e mandou a partida seguir, sem analisar a jogada no vídeo.

“Apareceu no telão, mas o juiz não quis olhar. Isso não é desculpa. Acontece. Mas se eles estão checando, ele deveria ter consultado. Mas nisso não é desculpa pelo empate”, completou.

Após a primeira rodada, a Sérvia lidera o grupo E, com três pontos – Brasil e Suíça vêm em seguida com um cada, enquanto a Costa Rica está em último lugar, zerada. A lanterna da chave será justamente a adversária da Seleção, na próxima sexta-feira (22), às 9h (de Brasília-DF), em São Petersburgo.

Além das críticas à arbitragem, os jogadores foram unânimes ao reconhecer os méritos da seleção suíça, que superou um primeiro tempo ruim para buscar o empate diante do Brasil e chegou a ter oportunidades de virar o placar.

“A gente sabia que os jogos seriam difíceis, jogamos contra uma grande seleção”, considerou Coutinho. “Estávamos com uma tensão normal de Copa do Mundo, a gente está tranquilo, preparado. Infelizmente, não conseguimos a vitória, mas temos mais dois jogos para jogar bem e vencer. O empate pode ser bom”, afirmou Marcelo.

