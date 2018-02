Os norte-americanos preferem agências bancárias em vez de aplicativos para abrir contas

Aplicativos de bancos digitais continuam melhorando, mas 60% dos americanos ainda preferem abrir uma nova conta corrente em uma agência bancária do que por telefone, tablet ou computador, de acordo com uma nova pesquisa.

Apresentada na quarta-feira pela consultoria Novantas, a pesquisa também descobriu que metade dos clientes dos EUA sentem que os bancos somente online são menos legítimos do que aqueles com agências.

A preferência por visitas a filiais por meio de serviços bancários online para alguma atividade decorre por ser conveniente ver alguém para resolver quaisquer problemas que possam surgir, descobriram os pesquisadores.

“As pessoas ainda estão presas no conforto de sentir como se houvesse uma agência próxima para se, e quando, elas precisam disso”, disse Matthew Sharp, da Novantas. Não importa se eles vão até as agências com menos frequência.

As descobertas mostram que os bancos que ainda conseguem manter as filiais têm uma vantagem sobre as novidades online quando assinam novos clientes para contas primárias.

Os resultados ajudam a explicar por que o JPMorgan e o Bank of America disseram recentemente que abrirão mais agências à medida que se espalham para mais cidades. O Bank of America está se expandindo este ano para Pittsburgh. JPMorgan pretende adicionar até 400 filiais ao longo de cinco anos à medida que chegam a cidades como Boston e Washington.

A Novantas entrevistou 4.352 pessoas por e-mail em setembro.

Banco digital

O banco digital Next, que pertence ao Bradesco, anunciou um novo pacote de serviços grátis para concorrer de forma mais agressiva com novas empresas que têm ganhado nesse espaço oferecendo serviços gratuitos como o Banco Inter e o Nubank, com sua recém-lançada NuConta.

A nova opção de serviços visa oferecer uma barreira a menos entre o download do aplicativo e a efetivação da abertura de conta. Com o novo plano, batizado de “Na Faixa”, o usuário tem acesso a uma conta corrente sem tarifas e um cartão de crédito internacional Visa sem anuidade.

Entre outras vantagens anunciadas pela empresa como diferencial são os “Mimos”, o programa que oferece descontos e outros benefícios por meio de uma rede de parcerias que incluem companhias como Uber, Airbnb e várias outras. O fato de poder usar a rede de caixas eletrônicos do Bradesco em conjunto com a rede 24 Horas; outros bancos digitais não têm caixas eletrônicos próprios, o que pode dificultar o saque de dinheiro.

No entanto, o pacote gratuito do Next tem restrição a transferências via DOC e TED. A empresa proporciona apenas uma transferência DOC/TED sem tarifa; o restante será pago. O Inter, por exemplo, permite transferências ilimitadas para quaisquer bancos sem tarifas. Para ter acesso a transferências ilimitadas no Next, é necessário aderir a outros planos pagos, com custo mensal com opções de serviços variando entre R$ 10 e R$ 40.

A abertura de conta do Next é feita por meio do aplicativo do banco, disponível para Android e iOS.

