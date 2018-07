Os servidores da prefeitura de Porto Alegre decidiram entrar em greve a partir de terça-feira

Em assembleia geral realizada na noite de quinta-feira (26), na Casa do Gaúcho, o Simpa (Sindicato dos Municipários de Porto Alegre) decidiu entrar em greve a partir da próxima terça-feira (31) junto com os trabalhadores da saúde do IMESF (Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família).

A retomada da greve é em defesa dos serviços públicos e da cidade. Os servidores municipários querem barrar os projetos do prefeito Nelson Marchezan Junior que atacam o funcionalismo, especialmente o PLCE 07/2018, da Previdência Complementar, bem como a ameaça de parcelamento de salários.

De acordo com a categoria, as perdas históricas acumuladas da categoria municipária chegam a 8,85% e a reposição da inflação, que não foi paga de maio de 2016 a abril 2018 , soma 6,85%.

Projetos

Os projetos que revisam o valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de Porto Alegre e criam a Previdência complementar dos servidores municipais serão votados após o recesso parlamentar. A Câmara retomará as atividades no dia 1º de agosto.

