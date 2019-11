Pabllo Vittar venceu o prêmio de “Melhor Artista Brasileiro” em premiação da MTV europeia

A presença de Pabllo Vittar no MTV EMA (Europe Music Awards) 2019, realizado neste domingo (3) em Sevilha, na Espanha, já estava confirmada, marcando a primeira apresentação de um artista brasileiro no evento. Mas a cantora teve um motivo a mais para brilhar: ela recebeu o prêmio de “Melhor Artista Brasileiro”, vencendo Anitta, Emicida, Kevin O Chris, Ludmilla. Com isso, ela se tornou a primeira drag a conquistar esta categoria.

Nos Stories do Instagram, Pabllo comemorou a vitória e agradeceu seus fãs, os vittarlovers.

“Quero agradecer do fundo do meu coração todos os vittarlovers, todos os fã clubes que fizeram os multidões, a todas as pessoas que mandaram energia positiva, a minha família e a Deus por mais esse passo na minha carreira. Estou muito feliz! Mais uma vez, obrigado vittarlovers!!! E não percam hoje nossa apresentação no MTV EMA! vittarlovers vocês são minha família”, escreveu no post.

Após seu aniversário na última quinta-feira (31), a drag queen de 25 anos trabalha atualmente na divulgação da primeira parte de seu novo álbum, intitulado “111”, que foi disponibilizado nas plataformas de streaming, contendo quatro faixas.

Pabllo chamou atenção no show que fez em São Paulo na quarta-feira (30) ao seguir os passos de dança do hit “Kill this love”, do grupo de K-pop Blackpink, formado pelas cantoras Rosé, Jennie, Lisa e Jisoo. Imagens da hora do mashup entre “Nêga” e o sucesso sul-coreano foram divulgadas pelos fãs nas redes sociais, tendo uma boa repercussão, assim como o momento em que o público cantou “Parabéns” para a cantora.