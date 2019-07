Pai de Melody nega namoro da filha com MC Pedrinho: “Ela é uma criança”

Rumores de um suposto namoro entre Melody, 12 anos, e MC Pedrinho, 17 anos, levaram o Twitter a loucura e o nome da cantora foi parar nos Trending Topics. A história, no entanto, não passa de um boato, conforme afirmou o pai dela, Thiago Abreu, conhecido como Belinho, ao portal da RedeTV!.

“Não [estão namorando]. Só queria deixar claro que são amigos, e que ela não pensa em nada de namoro, mesmo porque é uma criança que só pensa em cantar, que é o que ela mais ama”, disse ele, ressaltando que nem mesmo deixaria a filha ter um relacionamento nessa idade. “Ela nem pensa nisso e eu não deixaria ela namorar com 12 anos”, completou.

Segundo o pai, a proximidade dos dois se deve, além da amizade, a uma parceria musical: “Eles gravaram uma música juntos e vai ser lançada em breve. Eles são apenas amigos”.

Os boatos começaram após o que Belinho classificou como um “vídeo de trolagem”: “Foi uma brincadeira no vídeo de uns artistas, mas foi apenas trolagem”, explicou ele. No Instagram, que é gerenciado pela mãe, Melody fez um post ao lado de Pedrinho e internautas comentaram a suposta relação.

Em vídeo enviado pelo pai de Melody ao portal da RedeTV!, ela aparece no estúdio com o cantor, que também negou ter qualquer envolvimento amoroso com a adolescente. “A Melody é minha amiga, gente. Minha parceira, eu falo com o pai dela, o Belinho. Vou gravar uma música com eles hoje. Não tem nada a ver, família”, disse ele em um vídeo.

Segundo o pai da cantora, a música se chama “Deixa Rolar” e será lançada em 5 de agosto.

