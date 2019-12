Porto Alegre Papais Noéis do Natal Alegre 2019 viram obras de arte

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Herói Natalício foi realizado por artistas internos do Instituto Psiquiátrico Forense Foto: Lucas Leffa/SMC PMPA Foto: Lucas Leffa/SMC PMPA

Começou nesta segunda-feira (02), no Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues (av. Erico Veríssimo, 307) o processo de customização dos Papais Noéis gigantes que serão distribuídos em locais de grande circulação da cidade, integrando a programação do Natal Alegre 2019. Os trabalhos seguem durante esta semana e a distribuição está marcada para a próxima segunda-feira (09).

A customização está sendo realizada pelos artistas Adriano Mayer, Andressa Lawisch, Carla Barth, Hô Monteiro, Humberto Dutra, Letícia Lopes, Motu (Moisés Tupinambá), Ronaldo Mohr, Mitti Medonça e Aloízio Pedersen.

Conforme a coordenadora de Artes Plásticas da Secretaria Municipal da Cultura, Adriana Boff, os artistas visuais convidados representam a diversidade artística da Capital. “Essas verdadeiras obras de arte vão formar um mosaico das várias visões e abordagens, que acabam espalhando o verdadeiro espírito de confraternização do Natal”, concluiu Adriana Boff.

Aloizio Pedersen, do Projeto Artinclusão no IPF (Instituto Psiquiátrico Forense), idealizou a obra Herói Natalício, com os artistas Edo Max e Antônio Rosa, internos do IPF. “Os artistas tiveram como inspiração a igualdade, para trazer ao mundo um Natal com saúde e educação para todos”. Pedersen comenta ainda que os artistas se inspiraram no modernismo brasileiro.

Paço Municipal

A sede da prefeitura ganhou decoração especial para receber o espírito natalino. Além de um Papai Noel em tamanho real, a fachada foi enfeitada com mais 60 Papais Noéis de 90cm, estrelas Sputink e luzes de LED para completar a cenografia criada pela Zona Franca Natal, tradicional fornecedor de decoração natalina.

Locais dos Papais Noéis:

Ilhas – Cras (Praça)

Rótula parada 16 – Lomba do Pinheiro

Goethe x Mostardeiro

Sertório x Assis Brasil

Protásio Alves x Manoel Elias

Centro Municipal de Cultura

Largo José Montaury

Praça Dom Sebastião (entrada do Túnel da Conceição)

Avenida Juca Batista

Rótula Ipiranga x Salvador França

